LDK-ja diskuton emrin e Hatim Baxhakut për kryetar të Prizrenit

Emri i Hatim Baxhaku është duke u diskutuar nga LDK-ja, si kandidat për kryetar të Prizrenit

Kryetari i Degës së LDK-së në Prizren, Haxhi Avdyli, konfirmon se në këtë subjekt politik, kanë filluar diskutimet nëse kandidatura e Baxhakut, do të rikthente fitoren e LDK-së në Prizren.

“Kemi filluar diskutimet me anëtarësinë tonë nëse kandidatura e deputetit më të votuar në LDK-në e Prizrenit, dr. Hatim Baxhakut do ishte kandidaturë fituese për Prizrenin”, tha Avdyli për PrizrenPress.

Sipas tij, diskutimet janë shumë produktive.

“Unë dhe Hatimi e kemi vënë LDK-në mbi ambiciet personale”, tha ai.

Kryetari Avdyli, premton se në kohën e duhur LDK-ja në Prizren, zyrtarisht do të dalë me emrin e kandidatit për Prizrenin.

“Ky është debat I brendshëm I LDK-së. Unë, e as dr. Hatimi nuk pot hemi Unë, Unë, por NE “.

Avdyli shprehet optimist se LDK-ja sivjet do të fitojë në Prizren.

“Fitorja e LDK-së është imperativ i kërkuar si nga anëtarësia dhe qytetarët, prandaj jemi duke punuar shumë për fitore”.

“Zakonisht LDK e ka pasur traditë që kryetari I Degës të jetë edhe kandidat për kryetar të qytetit, por unë si kryetar po dua ta jap një shembull për politikën kosovare. Interesi i përbashkët për fitore dua që të dominojë mbi ambicien personale”.

“Me fitoren e LDK-së, menaxhimi i qytetit do të ndryshojë. Unë do jem në ekipin politik më të ngushtë në ndonjë pozitë që do të kontribuoj për të ndryshuar qytetin”/PrizrenPress.com/