LDK-ja thotë se 2017-ta do t’i sjellë fitoren në Prizren

Lidhja Demokratike e Kosovës, dega në Prizren, ka uruar të gjithë shqiptarët për Vitin e Ri 2017. Sipas LDK-së, Viti i Ri do t’i sjellë fitoren në Prizren.

“Duke ju dëshiruar suksese të gjithë shqiptarëve, urojmë që vitin që po hyjmë vërtetë të jetë viti juaj në shëndet, mirësi dhe suksese profesionale, bashkë t’i realizojmë synimet tona të përbashkëta duke krijuar një sinergji unifikuse drejtë vizionit tonë”, thuhet në urim.

“Të nderuar qytetar të Prizrenit, votues të ndershëm të LDK-së, Viti 2017 do të jetë vit sfidues por duke parë vullnetin dhe angazhimin tuaj për të kontribuar në procese, jemi të bindur se dega e LDK-së në Prizren, me ndihmën e Forumit të Rinisë, Forumit të Gruas, strukturave të tjera të LDK-së, unifikimit, do të ja sjellë fitoren Lidhjes Tonë, për të qenë sinonim i qeverisjes së mirë”.

“Këtë e kemi obligim ndaj banorëve prizrenas, ndaj shumë gjeneratave që kontribuan për vendin tonë dhe sot, si asnjëherë tjetër dëshirojnë qeverisje të dinjitetshme”.

“Një urim i adresohet edhe tek mjekët, policët, zjarrëfiksit, gardianët, puntorët e mirëmbajtjes e të gjithë ata që në këto ditë festash lënë familjet e tyre për të punuar që ne të festojmë të sigurt”.

“Gëzuar Viti Ri 2017” /PrizrenPress.com/