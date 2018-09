LDK takim me qytetarë të Suharekës

Shefi i Grupit Parlamentar të LDK – së, Avdullah Hoti së bashku me deputetët e GP- LDK- së morën pjesë sot në tryezë diskutimi të ftuar nga Dega e LDK-së në Suharekë aktivistë të LDK-së, aktivistë të shoqërisë civile si dhe qytetarë të Suharekës.

Në këtë tryezë u diskutua për situatën aktuale politike në vend si dhe për hapat që do të ndermirën në të ardhmen, me theks të veçantë për mbrojtjen e subjektivitetit shtetëror të vendit si dhe për daljen nga kriza insitucionale e shkaktuar nga koalicioni qeverisës, i cili tashmë ka humbur edhe legjitimitetin për ta drejtuar vendin.

Hoti duke i falënderuar për pjesëmarrje të pranishmit dhe Salihaj, kryetar i Degës së LDK- së në Suharekë për organizimin tha se:

“ Me përkrahjen e juaj si dhe me mbështetjen që po marrim çdo ditë nga qytetarët anëmban Kosovës ju garantojmë se nuk do të lejojmë cenimin e sovranitetit të vendit dhe prishjen e rendit kushtetues të tij.

Ne e dimë se rrugë tjetër përveç dialogut nuk ka por ai duhet të zhvillohet nga njerëz të mandatuar dhe në përputhje me interesat e qytetarëve. Qeveria e tanishme pa legjitimitet, çdo ditë e më tepër po i sjell humbje vendit në secilën sferë qoftë në ekonomi qoftë në arenën ndërkombëtare, dhe kjo duhet të ndalet. Durimi dhe konsistenca do të na sigurojnë triumfin për qytetarët e Kosovës ”, përfundoi ai./Indeksonline/