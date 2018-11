Liberalizim s’ka as sivjet

Kosova i ka humbur pothuajse të gjitha gjasat që ta fitojë liberalizimin e vizave me Bashkimin Evropian (BE) gjatë këtij viti pavarësisht premtimeve të vazhdueshme të drejtuesve të institucioneve vendore se ende ka shpresë që lëvizja e lirë në zonën Schengen të ndodhë në fund të muajit të ardhshëm (dhjetor)

Ekspertët e integrimit evropian thonë për “Zërin” se skenari më pozitiv ka mbetur lëvizja pa viza gjatë vitit 2019, pasi është shumë vonë që një gjë e tillë të ndodhë sivjet.

Përndryshe tri organet e Bashkimit Evropian, Komisioni, Parlamenti dhe Këshilli i Bashkimit Evropian, duhet të dalin me një dokument të përbashkët për heqjen e vizave të Kosovës. Pas përfundimit të këtyre diskutimeve dhe votimit në COWEB (Grupi punues për vizat), nëse ka pëlqim, propozimi kalon në nivelin e COREPER-it (ambasadorët permanentë të vendeve anëtare të BE-së në Bruksel), ku ulen ambasadorët e shteteve anëtare të BE-së për të diskutuar për këtë çështje.

COREPER-i mblidhet 6 deri në 9 herë në muaj, përderisa për muajin nëntor kanë mbetur edhe 5 takime, kurse në dhjetor do të mbahen gjithsej 6 takime, duke filluar nga 5 dhjetori deri më 19 dhjetor 2018, kur edhe do të jetë takimi i fundit. Në anën tjetër, në formatin e ministrave takimet mbahen çdo 3 muaj, kurse në bazë të agjendës së tyre ata do të takohen më 6 dhe më 7 dhjetor të këtij viti.