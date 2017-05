Limaj: 11 qershori është paralajmërim i fitores së madhe të Nismës në Prizren

NISMA për Kosovën sonte në Prizren, mbajti tubim mobilizues me simpatizantë të rajonit të Vrrinit dhe Lumës.

Kryetari i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj tha se nëse qytetarët dëshirojnë ndryshimin e gjendjes në Prizren dhe Kosovë, kanë rastin që më 11 qershor këtë ta bëjnë duke triumfuar Nisma në zgjedhjet parlamentare dhe po ashtu, Nisma të fitojë edhe në zgjedhjet lokale në Prizren, të cilat mbahen në tetor.

Ai tha se si asnjë herë më parë Kosovës i duhet ndryshimi, për të ecur përpara Kosova me programin social demokrat të Nismës. Limaj u bëri thirrje banorëve të Lumës dhe Vrrinit ta mbështesin Nismën dhe Zafirin për deputet se i duhet rajonit të Prizrenit. Ai tha se Zafa për pak kohë I duhet parlamentit e për shumë kohë drejtimit të Komunës së Prizrenit, si kryetar, ndërsa, sekretari i përgjithshëm Bilall Sherifi tha se i duhet për më shumë kohë në Kuvend.

Limaj tha se këta qytetarë kanë vednosur që t’ju japin besimin që t’ju mbështesin për paralementin e Kosovës pët t’i mbrortjur ineteresat e gjithë qyetarëve të Kosovës.

“Nëse vërtet doni të ndryshoni gjendjen në prizren dhe në Kosovë, prova e parë është 11 qershori. Më 11 qershor me fitoren e kandidatëve të Nisma’s në Prizren është parafitorja edhe paralamërimi I madh i fitores për Prizrenin. Andaj, 11 qershori është shumë i rëndësishëm për qyetetin e Prizrenit por është me rëndësi për shumë aktivistë të Nisma’s këtu. Është koha për Nismën në Qeveri, është koha për Nismën fuqishëm në Parlament. Është mundësia për vendin tonë për ti dhënë një drejtim ndryshe. Kosova ka nevojë për një qeveri refomatore”, theksoi Limaj.

Ai tha se kanë mbetur vetum edhe 10 ditë dhe kërkoi anagzhim maksimal nga prizrenasit për fitoren e Nismas më 11 qershor.

Ndërsa, kandidati për deputet dhe kryetari i degës së Nismës në Prizren, Zafir Berisha tha se asnjë herë nuk janë mposhtur dhe nuk do të mposhtën as më 11 qershor. Sipas tij, Nisma për Kosovën është subjekt i ri, por me udhëheqës me përvojë, siç është Fatmir Limaj, Jakup Krasniqi etj. Me fitoren e tij si depute tai tha se do të angazhohet fuqishëm në Kuvend për këtë rajon me mbështetjen e prizrenasve që e ka të sigurt.

“Nga dita e sotme pres nga qindra të pranishëm që jeni këtu të jeni pjesë e karvanit të fitorës së Nismas, sepse me 11 qershor duke I mbështetur eksluzivisht deputetët e Nismës për parlament të “Kosovës ju keni mbështetur frymën më të fuqishme që do të jetë në Qeverinë e ardhshme dhe në parlamentin e Kosovës. Duke mbështetur Nismën për Kosovën ju keni përgatitë edhe për fitoren e radhes që do të ndodhë në Prizren në tetor të këtij viti dhe Prizreni do të bie në duar tuaja, sepse Prizreni ka nevojë me iu kthye krenaria dhe dinjiteti që është nëpërkëmbur qe disa vite. Këtë mund ta bëjnë vtemë njerëzit e vendosur anëtarët e simpatizantët e Nismës dhe kjo do të dëshmohet fuqishëm me 11 qershor”, tha Berisha.

Sekretari i përgjithshëm i Nismës, Bilall Sherifi tha se kjo pjesëmarrje sonte këtu po tregon mbështetjen pa as një kusht. Ai shprehu bindjen e plotë se me këtë pjesmarrje në këtë tubim parazgjedhor do të dal fitues Zafir Berisha dhe Nisma.

“Ajo që pash këtu është një moment jashtëzkosnisht I rëndësishëm… KËto ditë jam duke shkuar në cdo fshat të Mlaishëvës dhe unë shoh aty një mbështetje të pa kufi dhe atë që po e shohë në Malishëvë po e shohë sonte në Prizren një mbështetje e pa kusht për Zafir Berishën…Jam shumë I sigurt që ju do të vazhdoni ta mbështetni Zafën dhe Nismën edhe më shumë se që e keni mbështetur deri më tani”, theksoi Bilalli.

Po ashtu të pranishëm kanë qenë edhe kandidatët për deputet nga radhët e Nismës në Prizren, Albulana Balaj Halimaj dhe Emanuela Koni.