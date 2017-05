Limaj në Prizren: Secila familje do ta ketë nga një të punësuar

Lideri i Nismës për Kosovën, Fatmir Limaj, ka thënë se partia e tij me të ardhur në pushtet, përmes koalicionit PDK-AAK-NISMA, do të ketë qëllim kryesor shëndetësinë, arsimin dhe bujqësinë.

“Shëndetësia, arsimi, bujqësia do të jenë parësore nga ministrat tanë në qeverinë e ardhshme të Kosovës”, ka thënë ai në një takim më qytetarët e Prizrenit.

Limaj ka thënë, se duhet ta largojmë degradimin e shtetin që është bërë deri tani dhe duhet të ndërtohet në mënyrë të drejt dhe me punë, raporton lajmi.net.

“Asnjë familje në Kosovë nuk do të jetë pa pasur një njeri të punësuar . Duhet ta ndaloj dhe ta stopojmë pabarazinë. Unë habitem kur dëgjoj premtime të pamatura të paadresuara se do të punësohen qindra persona, kush janë ata, cilët janë ata?”

Më pas ka thënë se angazhimi i ministrave nga Nisma në qeverinë e Kosovës do të jenë zëri i qytetarëve, për ata që kanë nevojë