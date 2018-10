Malishevë: Përfaqësuesi i KEK-ut pa shkresa të lëndës, shtyhen katër seanca për kthim borxhi

Në Gjykatën Themelore në Gjakovë, dega në Malishevë të mërkurën kanë dështuar të mbahen katër seanca për kthim borxhi, për arsye se përfaqësuesi i Korporatës Energjetike të Kosovës (KEK), Fahri Fazliu nuk i kishte shkresat e lëndës.

Përmes një parashtrese të dërguar në gjykatë, përfaqësuesi Fazliu ka kërkuar nga gjykatësi i çështjes, Nehat Qelaj, që seancat të shtyhen për një datë tjetër derisa të kompletohen të gjitha shkresat e lëndëve, raporton “Betimi për Drejtësi”.

Në arsyetimin e tij, Fazliu ka deklaruar se nga maji i këtij viti ka kaluar afati i marrëveshjes me KEDS-in, pasi që e njëjta deri atëherë ishe kompetente për kërkimin e borxhit nga konsumatorët.

Kurse tani, sipas Fazliut, përgjegjësia ka kaluar mbi KEK-un, dhe ende nuk janë pajisur nga KEDS-i me shkresat e lëndës.

Në këto rrethana, gjykatësi Qelaj deklaroi se seancat e parapara për të mërkurën do të caktohen për muajin nëntor, për çka palët do të ftohen me ftesa të rregullta.

Ndryshe, rasti i parë për të cilin është shtyrë seanca, ka të bëjë me padinë e 21 prillit 2009, me të cilën KEK-u kishte paditur Ramë Pantinën, me arsyetimin se i njëjti, në shtëpinë e tij kishte shfrytëzuar në mënyrë të pa autorizuar energjinë elektrike, dhe pa njehsor fare, duke i shkaktuar dëme KEK-ut në vlerë prej mbi 7,404 euro.

Kurse tre rastet tjera, kanë të bëjnë me parashtrimin e propozimit për ekzekutimin e borxhit në bazë të faktuarave nga ana e KEK-ut, në vitin 2011, ku debitor janë Zeqir Hoti, Ibrahim Gashi dhe Metush Kastarati, kurse vlera arrin shumën prej mbi 10,897 euro.

Në total, nga këto katër raste, borxhi i përgjithshëm që KEK-u po kërkon nga konsumatorët arrin shumën prej mbi 18,301 euro. //Betimipërdrejtësi