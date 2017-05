Mbeturinat e ngurta shkaktojnë kaos në Prizren

Drejtoria e Shërbimeve Publike në Prizren në mbështetje të JAICA-s japoneze ka përfituar konsensus për Kornizën e punës së master-planit për menaxhimin e mbeturinave të ngurta në komunën e Prizrenit, me qëllim që të kemi një shoqëri më të shëndoshë. Kjo komunë ka hartuar planin pesë vjeçar të menaxhimit të mbeturinave duke synuar deri në vitin 2020 të mos ketë të tilla në këtë qytet. Drejtori i Drejtorisë së Shërbimeve Publike në Prizren Sulltan Badallaj thekson se ka pasur një shqetësim si drejtor se tashmë qytetarët e ndoshta edhe kompani të papërgjegjshme kanë krijuar rrethana për deponi ilegale duke derdhur sidomos mbeturinat të ngurta vend e pavend. Badallaj është shprehur për “Kosova Sot” se në Prizren janë krijuar deponi të egra sidomos për mbeturinat e ngurta.

Shkallë e ulët e grumbullimit të mbeturinave të ngurta

Badallaj tha se si drejtori bashkë me Drejtorinë e Inspektorateve kanë dalë në terren dhe kanë bërë evidentimin e këtyre rasteve. “Ne do të mundohemi të sensibilizojmë ata që mos të hedhin mbeturina të ngurta kudo, ose do të pasojnë gjobat”, është shprehur ai. Kurse drejtori i Inspektorateve në Prizren, Bujar Hasani, tregon se deponi të këtilla nga të pandërgjegjshmit janë krijuar tashmë duke shtuar se kanë menduar t’i vrojtojmë me kamerë, kurse dënimet do të jenë drakonike për ata që e keqpërdorin natyrën apo rasti si te shtrati i Lumbardhit. Ai ka thënë se po përgatisin planin afat gjatë të master-planit për menaxhimi e mbeturinave dhe në këtë plan janë edhe parashikimet e gjenerimit të mbeturinave në të ardhmen. Ai ka shtuar se Republika e Kosovës ka kërkuar nga Qeveria japoneze asistencë teknike në fushën mjedisore. Në përgjigje të kësaj, JAICA ka kryer studimin e Menaxhimit Mjedisor. Përmes rezultateve të këtyre studimeve, JAICA, ka gjetur se Menaxhimi i Mbeturinave të ngurta është njëra nga çështjet më kritike në Kosovë. Shkalla e grumbullimit të mbeturinave ka qenë tejet e ulët dhe shërbimi i grumbullimit nuk ka qenë i mjaftueshëm. Për mbeturinat e ngurta u caktua edhe lokacion në Zhur, por qytetarët dhe kompanitë pak po i përmbahen.

Situata të rënda në komunë

Kurse Drita Millaku, nga lëvizja ‘Vetëvendosje’, theksoi se krijimi i deponive të egra të mbeturinave të ngurta shkakton kaos për Prizrenin. “Ne vazhdimisht kemi kërkuar dhe kërkojmë, që ky kaos të ketë një zgjidhje. Sepse tashmë ato vërtetë janë duke krijuar situata të rënda për komunën tonë. Unë dua me këtë rast të akuzojë tri Drejtori, atë të Shërbimeve Publike, atë të Emergjencës dhe Mirëqenies për Punë Sociale”, është shprehur ajo. Shton se këto drejtori janë përgjegjëse për këtë situata të deponive të egra. Edhe njëri nga pronarët e kësaj deponie, Jakup Hoxha, nga Zhuri, tregon për gazetën se është detyrë e komunës këtë problem ta kryejë ashtu si duhet. Qeveria e Kosovës ka formuluar strategji për Menaxhimin e Mbeturinave për periudhën 10- vjeçare (2010-2020) si politika zhvillimore për Menaxhimin e Mbeturinave të Ngurta. Strategjia përmend arritjet e pakësimit të ndotjes mjedisore të shkaktuar nga mbeturinat, përmirësimin e shërbimit të grumbullimit në tërë vendin, realizimin e një cikli material të shëndoshë përmes 3R (ripërdorimit dhe riciklimit të Mbeturinave). Edhe shoqëria civile me këtë rast ka reaguar ashpër për mbeturinat e ngurta. Valon Xhabali nga “Ec Ma Ndryshe” thotë se krijimi i atyre deponive të egra e prish imazhin dhe natyrën e Prizrenit. Kreu i degës së LDK të Prizrenit, Haxhi Avdyli, theksoi se është urgjente eliminimi i të gjitha deponive të egra.

(Kosova Sot)