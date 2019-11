Më 24 nëntor në Gjonaj të Hasit zbulohet busti i dëshmorit Reshat Çoçaj

Në kuadër të festave të Nëntorit, do të bëhet zbulimi i bustit të dëshmorit të kombit Reshat Çoçaj .

Zbulimi i bustit do të bëhet më 24 nëntor në Qendrën Kulturore “Reshat Çoçaj” në Gjonaj

“ Busti i përmasave 1 metër e 80 cm është financuar nga familjarët, ndërsa të pranishëm do të jenë në zbulimin e tij përfaqësuesit e institucioneve qindore dhe lokale”, njofton OVL në Has, shkruan “PrizrenPress”.

“Me këtë rast do të mbahet edhe një fjalim rasti, ku do të flitet për jetën dhe veprën e dëshmorit, ndërsa bashkëluftëtarët do t’i evokojnë kujtimet për jetën e dëshmorit”.

Anëtarët e SHKA “Malësori” nga Gjonaj do ta japin me këtë rast një program artistik.

Ky manifestim mbahet në organizim të përbashkët të Qendrës Kulturore në Gjonaj, që mban emrin e dëshmorit dhe Organizatës së Veteranëve të Luftës së UÇK-së, dega në HAS./PrizrenPress.com/