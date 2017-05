Minir Krasniqi zgjedhet shef i Shtabit Zgjedhor në PDK-në e Prizrenit

Partia Demokratike e Kosovës(PDK) në Prizren, ka filluar intensivisht përgatitjet për zgjedhjet e 11 qershorit.

Kryetari i Degës, Minir Krasniqi, është zgjedhur Shef i Shtabit Zgjedhor.

“Pas takimeve të mbajtura nga kryetari i PDK-së, Kadri Veseli, me Kryetarët e Degëve në Selinë Qendrore, dhe pas marrjes së udhëzimeve nga këto takime, Dega e Partisë Demokratike e Kosovës në Prizren, ka filluar intensivisht përgatitjet për zgjedhjet nacionale, gjithashtu ka filluar takime me të gjitha forumet e PDK-së, në Prizren”, njofton PDK-ja në Prizren.

“Në kuadër të përgatitjeve parazgjedhore Dega e PDK-së në Prizren, sot ka mbajtur mbledhjën e kryesisë, meqërast me unanimitet të plotë është bërë zgjedhja e shtabit zgjedhor të degës së PDK-së, si dhe të gjitha sektorët që do funksionojnë në kuadër të shtabit zgjedhor të PDK-së, për zgjedhjet e jashtëzakonshme, të cilat do të mbahen më 11 qershor të këtij viti”.

“Dega e PDK-së në Prizren do vazhdoj që me angazhim maksimal t’i jep mbështetje të fuqishme liderit të PDK-së për Kryeminitër të ardhshëm, z.Kadri Veselit dhe platformës politike Fillimi i Ri për Kosovën”./PrizrenPress.com/