Mjeku i luftës, Agim Hazrolli, publikon emrat e pacientëve të shëruar në Zonën Operative të Pashtrikut

Mjeku Agim Hazrolli, ka publikuar emrat e pacientëve të shëruar gjatë luftës së fundit në Kosovë.

Sipas tij, të gjitha intervenimet janë realizuar në kuadër të Spitalit të Zonës Operative të Pashtrikut.

“Spitali i Zonës Operative të Pashtrikut kreu një obligim kombëtar “, shkruan Hazrolli në “Facebook”, transmeton “PrizrenPress”.

“Sot do t’ju prezantoj vetëm njëren formë të intervenimeve kirurgjike dhe atë te zorrës së verbër(zorrës qorre), të cilat janë kryer me anestezion të përgjithshëm falë përkushtimit të teknikut me përvojë Ramiz Bytyçit, anestezist dhe infermiereve të përhershëm te spitalit , Enver Halitaj , Mevlyde Gollopeni, Sadik Krapi, Tafil Gashi, Drit Kelmendi,Hasan Hoti,Bajrush Hoti”.

Këta janë emrat e pacientëve të operuarë

1.Bujar Bafti Veselaj 1966 Reqan-Suharek

2.Xhevdet Miftar Muçaj 1986 Llukë e Epërme-Deçan

3.Shkurte Haxhi Çekaj 1992 Irzniq-Deçan

4.Alberta Izet Rexhepi 1983 Fushtic e Ulët-Drenas

5.Teuta Enver Rexhepi 1983 Fushticë e Ulët-Drenas

6.Hyrije Brahim Shala 1979 Fushticë e Ulët-Drenas

7.Brahim Ali Mehmetaj 1983 Gllarev-Klinë

8.Edona Zenel Bytyçi 1982 Semetisht-Suharek

9.Flamur Reshit Zogaj 1979 Bellanic-Malishevë

10.Defrim Fadil Gashi 1988 Peqan-Suharekë

11.Sejdi Haxhi Bytyçi 1963 Nishor-Suharekë

12.Lumnie Fejz Reshitaj 1973 Bubël-Malishevë

13.Dukagjin Ragib Zekolli 1987 Bllacë-Suharekë

14.Hatixhe Hamëz Bytyçi 1977 Nishor-Suharekë

15.Leotrim Naim Funiqi 1990 Llozic-Malishevë

16.Hasan Misin Morina 1981 Burim-Malishevë

17.Gjylie Daut Sahitaj 1972 Bubël Malishevë

18.Ganimete Faik Rrezja 1983 Javor-Suharekë

19.Mehdi Nezir Suka 1967 Bllacë-Suharekë

20.Astrit Zenel Javori 1988 Llozic-Malishevë

21.Bajram Jetish Bytyçi 1982 Arllat-Drenas

22.Jehona Rrahim Zogaj 1982 Lladrovc-Malishevë

23.Fatmir Met Gashi 1980 Zverk-Klinëa

24.Itafete Idriz Paqarizi 1979 Dragobil-Malishevë

25. Servete Halil Krasniqi 1980 Qabib-Klinë

26. Driton Eçrem Bytyçi 1983 Kosterc-Suharekë

27. Hykmete Azem Morina 1981 Astrazup-Malishevë

28. Habib Faik Mazreku 1964 Guriq-Malishevë

29. Raba Imer Bytyçi 1961 Karvasari-Malishevë

30. Lumnie Sejdi Spahiu 1978 Zatriq-Rahovec

31. Minire Bedri Mazreku 1972 Malishevë