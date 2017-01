Muja: Urime Viti i Ri 2017-të !

Kryetari i Prizrenit Ramadan Muja, ka uruar të gjithë qytetarët, me rastin e ndërrimit të moteve, “duke ju dëshiruar, shëndet të mirë, mirëqenie në familje dhe harmoni të plotë për gjithë qytetarëve të komunës sonë”.

“Komuna e Prizrenit do të jetë e përkushtuar maksimalisht, që në bashkëpunim të ngushtë me qytetarin, të vazhdojë realizimin e projekteve të shumta me interes publik”.

“Në fokus të agjendës ditore, të punës sonë, do jetë zhvillimi ekonomik lokal, fuqizimi dhe lehtësimi i politikave për biznesin privat dhe hapjen e vendeve të reja të punës”.

“Të nderuar qytetar të komunës sonë: Viti i ri 2017, uroj që të përmbushë të gjitha pritjet tuaja në gjithë sektorët e jetës”.