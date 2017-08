Musa Bushrani: Me Mytaherin, Prizreni do të jetë pikë reference edhe në Ballkan

Lëvizja Vetëvendosje në Prizren ka bërë publike listën zyrtare me emrat e 45 kandidatëve për Kuvendin Komunal të Prizrenit, të cilën e quan listë fituese.

Musa Bushrani zyrtar i Sekretariatit për Media dhe Komunikim i LV në Prizren tha për Gazetaere se “bashkimi i shumë aktivistëve, figurave e profesionistëve në listën e Lëvizjes Vetëvendosje! në Prizren, për Zgjedhjet Lokale 2017, është garanci që fitorja për këtë komunë e Lëvizjes Vetëvendosje! të jetë e sigurt”.

“Bartësi i listës është Artan Abrashi, njëherësh edhe kryetar i Qendrës në Prizren, i pasuar me emrat e kandidatëve, me të cilët Prizreni do ta ketë qeverisjen e mirë, transparencën dhe zhvillimin ekonomik. Duke pasur parasysh specifikat e Prizrenit, Vetëvendosje! në Prizren ka përpiluar një program qeverisës në të cilin Prizreni do të jetë pikë referuese e rëndësishme e Ballkanit” u shpreh Bushrani.

Sipas Qendrës së Lëvizjes në Prizren “Qytetarët e Prizrenit programin në tërësi do të kenë mundësi ta mësojnë nga kandidati i LV për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka me ekipin e tij”.