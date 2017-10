Mushnikova vazhdon me përkrahjen për PDK-në dhe Shaqir Totën

Kandidati për kryetar komune, njëherit kryetari i ardhshëm i komunës së Prizrenit, Shaqir Totaj, sot ishte për vizitë në tubimin elektoral në Mushnikovë, nga ku kërkoi përkrahjen dhe besimin e banorëve të këtij fshati i cili ka dhënë shumë për Prizrenin dhe më gjerë.

Para të pranishmëve, Totaj, shpalosi platformën qeverisëse të Forcës së Ndryshimit për Prizrenin, platformë kjo e cila ka 17 prioritete dhe 55 zotime, me theks të veqantë në subvencionimin e Bujqësisë, krijimin e vendeve të reja të punës dhe rritjen e mirëqenies sociale.

Kandidati Totaj u zotua se Prizreni, gjatë mandatit të tij qeverisës, do të jetë njëri ndër top qytetet turistike të Europës, e trajtim të posaqshëm do të ketë turizmi malor.

Të pranishmit garantuan se vota e tyre do të shkojë vetëm për numrin 94 dhe PDK-në, në zgjedhjet lokale të 22 tetorit dhe se Shaqir Totaj është njeriu që i duhet komunës të Prizrenit dhe veqanërisht Zhupës, për të vazhduar me investime dhe përmirësim të jetës së qytetarëve.