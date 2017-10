Mytaher Haskuka në Malësi të Re: Fëmijët tuaj do ta kenë shujtën dhe transportin

Pas një dite me aktivitete të ngjeshura, kandidati për kryetar të Prizrenit, nga radhë e Lëvizjes Vetëvendosje!,prof.dr.Myaher Haskuka, në orët e mbrëmjes takoi banorët e fshatit Malësi e Re.

Ai me banorët e këtij fshati bashkëkuvendoi në një odë të këtij fshati.

Ata ngritën shqetësimin udhëtimit të nxënësve.

“Nxënësit e shkollës fillore, sidomos ata deri në klasën e pestë, gjatë mandatit tim, ashtu sikur që ka vepruar Lëvizja Vetëvendosje! në Prishtinë, edhe në Komunën e Prizrenit do të ndajë për ta nga një kifle dhe një gotë qumësht, në kërkesat që kanë paraqitur edhe aktivistë tuaj në qendër, vërejta se nxënësit e këtij fshati, aktualisht po udhëtojnë mbi një kilometër deri në fshatin e afërm dhe vërtetë në këtë rrugë kaq të frekuentueshme shqetësimi juaj është i drejtë”, tha Haskuka.

“ Me një organizim të duhur, ky problem do të zgjidhet duke siguruar transport për këta nxënës, deri sa në të ardhmen e afërt, në këtë fshat, do ta ndërtojmë edhe shkollën e ciklit të ulët, pra, fëmijët tuaj do ta kenë edhe shujtën edhe transportin falas nga Komuna.”

Në një takim të gjatë e të ngrohtë më banorët e këtij fshati, shkoqiti pjesë edhe nga pikat tjera të programi të tij qeverisës, me theks të veç antë për shërbimin shëndetësor në këtë fshat, sistemin ujësjellësit dhe të kanalizimit.