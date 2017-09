Mytaher Haskuka: Prizreni dhe Kosova kanë referendum

Kandidati i Lëvizjes Vetëvendosje në Prizren, Mytaher Haskuka ka nisur hapjen e fushatës duke thënë se Lëvizja Vetëvendosje do e bëjë ndryshimin.

Ai ka thënë se ndryshimi ishte bërë me Shpend Ahmetin në krye të Prishtinës, pastaj më 11 qershor duke dalë partia më e votuar dhe do e kompletojë ndryshimin me 22 tetor, raporton Indeksonline.

“Në Prizren dikur mendjet e ndritura u bashkuan dhe i dhanë mendje dhe zemër kombit tonë. Sot jemi bashkuar për të bërë ndryshimin, për t`ia kthyer Republikën qytetarëve të saj. Ndryshimi është i mundshëm. Këtë e filluar vajzat e djemtë nëpër sheshet tona. Ndryshimin e bëmë në Prishtinë, e vazhduam më 11 qershor dhe do e kompletojmë më 22 tetor. Prizreni dhe Kosova kanë referendum, ky është referendumi i ndryshimit. Do të fitojë populli. Të gjithë e kanë të qartë, janë dy opsione: është Levizja Vetëvendosje dhe janë partitë tjera. Vetëvendosja është ndryshimi në thelb, deri sa partitë tjera janë ndryshim në emër”, ka thënë ai.