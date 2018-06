Mytaher Haskukës i çahet koalicioni në Prizren

Koalicioni Vetëvendosje, LDK dhe Nisma, po shkon drejt çarjes në Prizren.

Mospajtimet e tyre kanë dal në pah në seancën e sotme të Kuvendit Komunal.

Anulimi i konkursit për drejtorë të shkollave dhe votimi i Draft Kornizës Afatmesme Buxhetore Komunale, e ka përqarë keq këtë koalicion qeverisës.

Kryetari i Komunës, Mytaher Haskuka, ka njoftuar në mëngjes në rrejtin social “Facebook”, se ka anuluar konkursin për drejtorë të shkollave.

Ky vendim i Haskukës ka “rebeluar” Nismën, e cila drejton Drejtorin e Arsimit në Prizren.

Kuvendari i Nismës, Pranverim Berisha, anulimin e konkursit për drejtorë të shkollave, e ka quajtur “veprim adoleshent”, shkruan “PrizrenPress”

“Dëshirojmë të dimë nga Vetëvendosje se cili është qëndrimi i tyre për këtë vendim adoleshent të Haskukës?”, pyeti Berisha.

“Vetëvendosje nuk ka mbajtur mbledhje për këtë cështje,prandaj nuk kemi qëndrim. Ne sot u njoftuam për anulimin “, është përgjigjur kryetari i VV-së, Artan Abrashi, njëherësh kryesues i Kuvendit Komunal në Prizren.

Drejtori i Arsimit, Skënder Susuri, ndërkaq tha se nuk është njoftuar për anulimin e konkursit nga kryetari Haskuka.

Ai tha se procesi i konkursit ka shkuar në rregull.

“ Do të bisedoj me Haskukën dhe varësisht nga qëndrimi i tij, do të marrë vendim edhe për të ardhëm time, sepse Skënder Susuri nuk është i lidhur me Drejtorinë e Arsimit”, tha ai,transmeton “PrizrenPress’.

Koalicioni është përplasur edhe për Draft Kornizën Afatmesme të Buxhetit.

Kuvendarët e Nismës kanë refuzuar votimin KAB-së.

Kuvendari i LDK-së, Haziz Hodaj tha se do të votojë me kusht të përmisimit.

Ai tha se fshati Gjonaj është lënë anash edhe nga qeveria e Haskukës.

Kuvendari tjetër i LDK-së, Xhavit Ukaj, ndërkaq ka braktisur seancën e Kuvendit të Prizrenit./PrizrenPress.com/