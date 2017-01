Nait Hasani: Komisioni për Demarkacionin, mbuloi humbjen 12 mijë hektarëve tokë

Në një intervistë ekskluzive për gazetën “Bota sot”, ka vlerësuar reagimin qytetarë për të kërkuar llogaridhënie nga politika, ndërsa ka dënuar dhunën që ishte kryefjalë në vitin 2016. Më tej, Hasani, ka shenjëstruar Komisionit shtetëror për Demarkacionin, pasi sipas të njëjtit kanë tentuar të mbulojnë humbjen e 12 mijë hektarë tokë të territorit të Kosovës.

Bota sot: Si e komentoni vitin 2016 për Kosovën, duke marrë parasysh proceset nëpër të cilat ka kaluar Kosova, përfshirë këtu protestat për kundërshtimin e marrëveshjeve me Serbinë dhe Malin e Zi?

Nait Hasani: Viti 2016 karakterizohet, si vit i sfidave në Kosovë, këto sfida janë bartur edhe nga viti 2015. Bartja ka qenë procesi i Demarkacionit dhe Asociacionit, edhe gjithë proceset e tjera. Këto kanë qenë sfida që shoqëria në Kosovë i ka përtypur. Viti 2016 ka qenë vit i protestave, vit i dhunës në Kuvend dhe vit i kundërshtimit, por njëherësh është edhe një vit i ndërgjegjësimit për reagim qytetar ndaj politikës. Për herë të parë pas kaq vitesh, e kemi reagim politik të qytetarëve në mbështetje të kërkesave për mbrojtjen e interesave të qytetarëve. Në anën tjetër, kemi edhe veprime të fuqishme të Qeverisë, jo fort të arsyeshme për Demarkacionin dhe Asociacionin, si dhe ligjin e formimit të Gjykatës Speciale. Të gjitha këto janë reflektime, që tregojnë se viti 2016, është një vit që e ka rënduar gjendjen në Kosovë dhe vit që e ka humbur shpresën që viti 2017 të jetë vit i shpresës.

Bota sot: Ju keni qenë kundër Demarkacionit dhe Asociacionit, cili është qëndrimi juaj tani?

Nait Hasani: Unë kam qenë dhe jam kundër marrëveshjes për Demarkacionin. Për arsye se është një marrëveshje e dëmshme për Kosovën. Është bërë një marrëveshje nga një komision shtetëror i Kosovës, i cili është zgjedhur dhe i cili, nuk i ka marrë arsyeshëm analizat e territorit të Kosovës dhe ekspertët që e kanë bërë, deputetët, gjeografët e të tjerë, ata kanë treguar që Kosova humb territor prej 12 mijë hektarë tokë dhe nuk është e mundur që të kalojë një marrëveshje e tillë. Komisioni shtetëror e ka mbuluar këtë me një formë tjetër kinse, Kosova nuk humb në baza të kadastrit, megjithatë, Kosova ka humbur dhe humb territor. Po në aspektin e valërizimeve, nga 12 hektarë që i humbim katër mijë hektarë tokë ia marrim Malit të Zi, prandaj Kosova humb mbi 8 mijë hektarë tokë dhe kjo i bie që Mali i Zi të rritet në territor për 6 mijë hektarë tokë. Kjo tregon që nuk do të kemi një gjendje të mirë dhe kjo marrëveshje nuk mund të kalojë në Kuvend. Aty ku ka ndërgjegje, aty ku mbrohet Kushtetuta, mbrohet territori, atëherë këtu duhet të ketë arsyeshmëri dhe duhet të ketë ndryshime. Prandaj, me këto ndryshime, duhet të vendoset gjendja reale në terren ,sepse neve nuk na duhet të kemi konflikt dhe dhunë brenda vetes, ne kemi nevojë të krijojmë miq dhe raporte të mira me shtetet fqinje.