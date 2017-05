Nait Hasani: Prizreni përcakton fatin zgjedhor në Kosovë

Pa pasur shenja se Qeveria do të bjerë, në Prizren shumë kohë më përpara liderët e të gjitha subjekteve politike vinin e shkonin për të përgatitur me siguri atmosfer- ën elektorale, me qëllim të grumbullimit të votave.

Sado që disa prej tyre në deklarata thoshin se Prizreni është qytet i qytetarisë, secili që vinte e takonte elektoratin e vet politik. Ata që pak kanë shije vrojtimi e hetuan se Kosova do të shkojë në zgjedhje të parakohshme.

Nënkryetari i degës së PDK-së, Nait Hasani, për gazetën “Kosova Sot” pohon se Prizreni ka masa të mëdha politike dhe domosdo se është edhe njëri nga përcaktuesit e fatit zgjedhor në gjithë Kosovën.

“Bile po ky rregull vlen edhe për PDK-në, sepse ne e kemi këtë qytet si bazë orientuese. Tashmë mediat e kanë quajtur një lloj Jerusalemi, pra PDK-ja do të bëjë shumë që këtë qytet ta mbajë të vetin edhe për shumë kohë”, është shprehur ai