Në geto edhe në 2017!

Qytetarët e Kosovës po rrezikohen seriozisht që edhe këtë vit të mbeten banorët e “enklavës” së vetme në zemër të Evropës, të ndëshkuar pa liberalizim të vizave, vetëm e vetëm si pasojë e moskomunikimit dhe mungesës së koordinimit të politikës vendore që të përmbushen edhe dy kriteret e fundit të mbetura pezull, e që janë qartësimi i vijës kufitare me Malin e Zi dhe lufta kundër korrupsionit, me prova konkrete në nivelin e lartë politik. Analistët politikë theksojnë se vazhdimi i ndëshkimit të gjatë të qytetarëve të Kosovës po vjen pikërisht për shkak të kësaj klase politike tërësisht të papërgjegjshme dhe ndëshkimi nga BE-ja do të vazhdojë të peshojë mbi qytetarin e pafajshëm edhe më tutje derisa vetë qytetarët nuk ngrihen për ta ndëshkuar klasën politike të papërgjegjshme dhe të kriminalizuar.

Politologu Bejtullah Ibrahimi konsideron se premtimet astronomike elektorale, për vende të reja pune dhe integrime evropiane, më saktësisht liberalizimi i vizave, kanë qenë karta më e fortë e subjekteve politike, për të ardhur ose vazhduar qeverisjen me pushtetin shtetëror.

“Kjo qasje e mashtrimit të hapur publik u përdor fuqishëm pas shpalljes së pavarësisë dhe vazhdoi zgjedhje pas zgjedhje dhe realiteti mbetet po ai, i zhgënjimit qytetar karshi pritjeve që kishte për punësimet masive dhe liberalizimin e vizave, sepse klasa politike në përgjithësi gjithmonë prioritet iu dha pazareve politike, përfitimit enorm përmes krimit të organizuar dhe korrupsionit, por asnjëherë nuk i pati prioritet premtimet e dhëna”, theksoi ai, shkruan gazeta Kosova Sot.

Kriteret e paplotësuar

Eksperti i fushës së sundimit të ligjit, Ilir Fetahu, thotë se klasa politike kosovare, si pozita ashtu edhe opozita, mbajnë përgjegjësi nëse me urgjencë nuk plotësohen kriteret e fundit për vizat dhe qytetarët e Kosovës detyrohen të presin në pafundësi, pa shpresë edhe një vit tjetër që të lëvizin lirshëm sikur shtetasit e vendeve të tjera në fqinjësi.

“Tash për tash procesi në pritje i liberalizimit të vizave është një nga momentet më të rëndësishme aktuale që mund t’u ndodhte qytetarëve të Kosovës, si një lloj frymë- marrje e shëndetshme për qytetarët dhe Kosovën në shumë aspekte. Sikur që dihet, BE-ja i ka përcaktuar dy kritere, të cilat Kosova akoma nuk i ka plotësuar, që janë ratifikimi i Demarkacionit me Malin e Zi dhe luftimi i korrupsionit në nivelin e lartë, ku kërkohen rezultate konkrete”, u shpreh ai.

“Unë konsideroj që të dyja këto kushte mund të arrihen, por se nuk janë vendime që duhet të merren ad-hok dhe kuturu”, potencoi më tej Fetahu.

Sipas tij, duhet të ndodhë patjetër Demarkacioni, por vetëm me një saktësi të plotë të përcaktimit real të tërë- sisë së territorit të Kosovës.

“Duhet të dihet qartë ku është kufiri i Kosovës dhe a po humb Kosova me këtë marrëveshje. Nëse ka gabime ato të përmirësohen dhe rishikohet marrëveshja pa vonesë”, theksoi ai.

Bashkë në abuzime

Edhe njohësi tjetër i kësaj fushe, Blerim Burjani, thotë se pikërisht kjo papërgjegjësi e bashkëveprimit politik është e keqja, sepse as pozita e as opozita nuk janë më të përgjegjshme se njëra-tjetra.

“Të dyja palët janë klanore, nepotiste, janë të ushqyera me militantizëm partiak dhe bëjnë politika familjare dhe partiake”, theksoi ai.

Sipas tij, qytetarët duhet të hulumtojnë vetë dhe të vendosin çka më tutje, a dëshirojnë të qeverisen nga kjo klasë politike që pasurohet prej xhepave të qytetarëve, apo dëshirojnë të kenë një klasë tjetër politike dhe një alternativë politike të përbërë nga inteligjenca.

“Tani krejt kjo varet nga qytetarët se kë do ta votojnë në zgjedhjet e ardhshme, deri pas së cilave duket se nuk do të kemi as liberalizim vizash, për shkak të kësaj klase politike të papërgjegjshme”, tha Burjani për “Kosova Sot”.