Në Prizren lind fëmija i parë i vitit 2017: Është djalë!

Në ora 6 e 50 minuta në Spitalin e Përgjithshëm “Prim.Dr. Daut Mustafa” në Prizren ka lindur fëmija i parë në vitin e saponisur 2017. Fëmija është i gjinisë mashkullore, është lindur nga e ëma 26 vjecare, Nafije Pervizaj, ka peshë 2880 gr dhe gjatësi 48 cm. I porsalinduri është vizituar nga drejtori ekzekutiv, Prof. Ass. Dr. Afrim Avdaj, dhe drejtori i Infermierisë, Shyqri Hasani, shkruan PrizrenPress.

Drejtori ekzekutiv, në shoqërim edhe të ekipit kujdestar, ka përgëzuar nënën fatlume që ka lindur fëmijën, duke i dhuruar një buqetë lulesh dhe një lodër për fëmijën e sapolindur, duke e përgëzuar për shëndet dhe rritje e jetë të lumtur.

“Është një moment i veçantë kur këtu po vizitojmë fëmijën e parë të porsalindur. Sipas mjekëve kujdestarë fëmija dhe nëna janë me gjendje të mirë shëndetësore. Me këto dhurata modeste ne përgëzojmë dhe urojmë që fëmija të ketë shëndet, ndërsa nëna shërim sa më të shpejtë. Uroj që viti 2017 të jetë vit i sukseseve edhe më të mëdha, ndërsa ne do të mundohemi dhe angazhohemi maksimalisht për të krijuar kushte që Kosova ta ruaj strukturën me popullatë të re dhe të shëndosh”, – pohoi drejtori i ekzekutiv Spitalit të përgjithshëm të Prizrenit, Prof. Ass.Dr. Afrim Avdaj, duke përgëzuar dhe falënderuar edhe ekipet kujdestare që gjatë ditëve të festës janë në kryerjen e detyrës dhe në gatishmëri të ofrimit të shërbimeve shëndetësore. /PrizrenPress.com/