Në Prizren vazhdon gjykimi i ish-pjesëtarit të UÇK-së për krime lufte

Në Gjykatën e Prizrenit sot është mbajtur seanca e shqyrtimit kryesor në rastin ku i akuzuar për krime lufte ndaj popullsisë civile është ish-pjesëtari i Ushtrisë Çlirimtare të Kosovës, Remzi Shala.

Sipas aktakuzës së ngritur nga prokurori i shtetit, gjatë kohës së luftës në Kosovë, saktësisht më 26 qershor të vitit 1998, në fshatin Duhël, Remzi Shala me nofkën “Molla e Kuqe”, si pjesëtar i UÇK-së, në uniformë dhe i armatosur, së bashku me 5-6 pjesëtarë të tjerë të UÇK-së, të paidentifikuar deri më tani, të armatosur dhe me maska në fytyrë, për shkak të dyshimit se Haxhi Përteshi është duke bashkëpunuar me forcat serbe, kanë shkuar te shtëpia e tij dhe e kanë privuar nga liria.

“Pas mbajtjes disa ditë të mbyllur në vend të paidentifikuar me datën 1 korrik 1998 trupi i pajetë i Haxhi Përteshit është gjetur në afërsi të rrugës afër qendrës së fshatit Duhël”, thuhet në dispozitivin e aktakuzës së Prokurorisë Speciale.

Në seancën e sotme u dëgjua dëshmitari Bajram Qatani.

I pyetur nga prokurori se a e njihte Remzi Shalën, dëshmitari tha se nuk e njihte dhe se sot po e shihte për herë të parë.

I pyetur se a kishte dëgjuar se e kishin marrë Haxhi Përteshin në shtëpi dhe kur ishte gjetur i vdekur, dëshmitari tha se ka dëgjuar nga fshatarët se e kanë gjetur Haxhiun në fshatin Duhël, mirëpo se nuk dinte asgjë tjetër dhe se nuk i kujtohej asgjë sepse ka kaluar kohë e gjatë nga ngjarja.

Në shumë pyetje të prokurorit, mbrojtësit të të dëmtuarit dhe nga vetë i dëmtuari, dëshmitari Bajram Qatani u përgjigj: “Unë nuk e di… Nuk më kujtohet… Ka kaluar shumë kohë”.

Përfaqësuesi i palës së dëmtuar, avokati Asdren Hoxha dhe i dëmtuari kishin vërejtje në atë pjesë ku dëshmitari ka fshehur faktet që nuk janë kontestuese dhe të cilat i kanë deklaruar të gjithë dëshmitarët paraprakë, me çfarë, sipas tyre, ka tentuar të shtrembërojë të vërtetën.

“Andaj unë kërkoj që në seancat e radhës që i njëjti të ballafaqohet me dëshmitarin Haki Përteshi, në disa pjesë”, tha avokati.

Prokuroria Speciale më 19 tetor 2016 ngriti aktakuzë ndaj Remzi Shalës për krime lufte ndaj popullatës civile.

Aktakuza ndaj Remzi Shalës të njohur me nofkën “Molla e Kuqe” u ngrit pas denoncimit të tij nga Agron Përteshi, djali i Haxhi Përteshit.

Në emisionin “Drejtësia në Kosovë“, Remzi Shala mohoi se ka lidhje me privimin nga liria të Haxhi Përteshit në qershorin e vitit 1998.