Në Rahovec konfiskon 67 kilogramë marihuanë

Policia thekson se nga realizimi i operacionit kontroll dhe bastisjeje, ka rezultuar me gjetjen dhe konfiskimin e tri çantave (paketimeve najloni), me ngjyrë të zezë të mbushura me substancë në formë bari ngjyrë e gjelbër, e dyshuar si substancë narkotike e llojit marihuanë dhe pesha e tyre ka rezultuar të jetë 67 kilogram.

Komunikata e plotë e Policisë:

Sot më 07.05.2019, rreth orës 14:00, njësiti i antidrogës në Gjakovë i cili njësit është i strukturuar në kuadër të Drejtorisë për hetimin e trafikimit me narkotikë në Policinë e Kosovës, ka siguruar informacione relevante se një person i dyshuar në Rahovec mbanë në posedim në pronën e tij sasi të substancave të dyshuara narkotike.

Pas vlerësimit të situatës, janë aktivizuar njësitet kompetente policore në rajonin e Gjakovës dhe në konsultim edhe me organet e drejtësisë është realizuar një kontrollë/bastisje në objektet që dyshohej se ishin në shfrytëzim nga personi i dyshuar.

Nga realizimi i këtij operacioni kontrolli dhe bastisjeje ka rezultuar me gjetjen dhe konfiskimin e tri (3) çantave/paketimeve najloni, me ngjyrë të zezë të mbushura me substancë në formë bari ngjyrë e gjelbër, e dyshuar si substancë narkotike e llojit Marihuanë dhe pesha e tyre ka rezultuar të jetë 67 kilogram.

Njësitet kompetente policore, përfshirë edhe ato të krimteknikës kanë kryer procedurat e nevojshme në vendin e ngjarjes për sigurimin e dëshmive materiale dhe një person është arrestuar nga Policia.

Personi i dyshuar, i arrestuar në këtë rast me urdhër të prokurorit kompetent ndalohet për 48 orë për vazhdimin e procedurave të mëtejme ligjore.

Policia e Kosovës mbetet e përkushtuar dhe po punon me intensitet në luftimin e dukurive negative dhe veprave penale në përgjithësi të cilat në çfardo forme cenojnë sigurinë dhe kryesit e këtyre veprave të sillen para organeve të drejtësisë.