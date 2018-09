Në Spitalin e Prizrenit, kryhet operacioni i parë me Laparaskop

Në Spitalin e Prizrenit, është kryer operacioni i parë me aparatin e ri, Laparaskop.

Operacioni është kryer nga dr. Afrim Avdaj.

“Operacioni i parë është kryer nga ekipi i udhëhequr nga kirurgu, njëherësh drejtori ekzekutiv i spitalit, Prof.ass.dr. Afrim Avdaj”, njofton për “PrizrenPress”, zëdhënësi i Spitalit, Shefajet Berisha,

Ministri i Shëndetësisë, Uran Ismaili ka njoftuar dje se pas 15 viteve, Spitali i Prizrenit është bërë me Laparaskop të ri.

Ai në Facebook ka shkruar se po bëhen investime për shërbimet mjekësore i cili nuk do të kufizohet vetëm në QKUK por në të gjitha Institucionet Publike Shëndetësore.

“Pajisje moderne, ne vlerë prej 60 mijë eurove, për kryerjen e operacioneve me metodat e fundit kirurgjike. Këtë vit kemi ndarë buxhet shtesë për pajisje për këtë spital. Përmirësimin e shërbimeve mjekësore nuk do ta kufizojmë vetëm në QKUK, por do ta shtrijmë në të gjitha Institucionet Publike Shëndetësore”./PrizrenPress.com/