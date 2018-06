Në Suharekë arrestohen dy persona, u gjendet marihuanë afër shkollës

Policia e Kosovës ka arrestuar dje pasdite dy persona afër shkollës së mesme “Jeta e Re” në Suharekë pasi që u kishte gjetur në posedim qese me marihuanë.

Te njëri i dyshuar kanë konfiskuar tri qese me substancë te dyshuar te llojit marihuanë me peshë 542.69 gr. ndërsa te i dyshuari i dytë është konfiskuar një qese me substancë te dyshuar narkotike marihuanë me peshë 16.87 gr.

Pesha e përgjithshme e sasisë së dyshuar për narkotik te llojit marihuanë e konfiskuar është 559.56 gram.

Me urdhër te prokurorit, të dyshuarit dërgohen ne mbajtje, thuhet në raportin e Policisë së Kosovës.