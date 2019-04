Nënkryetari Memaj vizitoi pikën kufitare në Vërmicë, informohet nga togeri Shaban Osmanollaj

Nënkryetari i Komunës së Prizrenit, Eshref Memaj, dje ishte në vizitë te stacioni për mbikëqyrje kufitare në Vërmicë. Me këtë rast, nënkryetari u mirëprit nga komandanti i këtij stacioni, toger Shaban Osmanollaj, i cili informoi për sfidat, problemet, si dhe të arriturat e kësaj zone.

Më pas, së bashku me njësinë për mbikëqyrje kufitare të zonës “Vërmicë dhe Dragash”, si dhe i shoqëruar nga komandanti i nënstacionit në Zhur, komandanti Zyber Susuri, u vizitua Zona e Koretnikut dhe Parku Nacional, kryesisht në ato pjesë ku ka pasur dëme për shkak të djegieve të pyjeve.

Komuna po bënë përpjekje të vazhdueshme për të krijuar bashkëpunim sa më të thellë me njësinë për mbikëqyrje kufitare dhe me institucionet e tjera kompetente, me qëllim të parandalimit të zjarreve nëpër pyje dhe krijimit të sigurisë për banorët e zonës.