Nezir Çoçaj jep dorëheqje nga posti i deputetit

Deputeti nga radhët e PDK-së, Nezir Çoçaj ka bërë të ditur se ka dorëzuar mandatin e tij si deputet. Përmes një postimi në Facebook, Çoçaj ka treguar se arsyet e marrjes së këtij vendimi janë personale.

“Njoftoj qytetarët se nga dita e sotme kam dorëzuar mandatin e DEPUTETIT. Arsyet janë personale ( ka të bëjë me çështje profesionale). Po ashtu, falënderoje strukturat e partisë, anëtarët, përkrahësit dhe simpatizantët për mbështetjen e sinqertë të tyre.

Shpresojë shumë që të mos kem zhgënjyer shumë nga ju! Por jam i sigurt që me qëllim dhe me vetëdije nuk kam dashur asnjëherë t’ju lëndojë me veprimet e mija, gjegjësisht me mosveprimet.

Respekt të pafund për ju!”, ka shkruar Çoçaj.