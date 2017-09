Nga një muaj paraburgim të pandehurve për rrahje në Prizren

Gjykata Themelore e Prizrenit e ka aprovuar kërkesën e Prokurorisë Themelore të Prizrenit, duke i caktuar masën e paraburgimit prej një muaj të pandehurve me iniciale A.B. dhe R.K. i cili do llogaritet prej datës së arrestimit 02.09.2017 nga ora 03:55, dhe do të zgjasë deri më datën 02.10.2017.

Gjykata njofton se të pandehurit me iniciale A.B. dhe R.K dyshohet se me datën 02.09.2017 rreth orës 02.25 minuta të mesnatës i shkaktojnë lëndime trupore të dëmtuarit me iniciale A.D. duke e goditur me shkelma dhe grushte në pjesë të ndryshme të trupit.

“Të njëjtit me datën e njëjtë në ora 02.30 pas mesnate me forcë tentojnë t’i pengojnë personat zyrtarë me iniciale R.SH dhe Q.D. ku dhe i sulmojnë të njëjtit, në atë mënyrë që përderisa zyrtarët policorë i kishin ndalur të pandehurit për t’i legjitimuar në lidhje me rrahjen që kishte ndodhur mes të pandehurve dhe të dëmtuarit A.D., të pandehurit menjëherë kishin filluar t’i sulmojnë me grushte dhe me shqelma, ku dhe zyrtari policor me iniciale Q.D. ishte detyruar të përdorë edhe sprejin e syve. I pandehuri me iniciale R.K. pasi që ishte arrestuar dhe ishte futur në veturën e policisë, i njëjti kishte goditur me gjymtyrë të trupit xhamin e derës së prapme të anës së majtë të veturës ku dhe e kishte thyer me ç’rast të dëmtuarës Stacionit Policor në Prizren i shkakton dëm pasuror”, thuhet në njoftimin e Gjykatës Themelore të Prizrenit.

Me këto veprime, të pandehurit dyshohen se në bashkëveprim kanë kryer veprat penale “lëndim i rëndë trupor” nga neni 189 par.1 lidhur me nenin 31 të KPK, “pengimi i personit zyrtar në kryerjen e detyrave zyrtare” nga neni 409 par.4 lidhur me par.1 lidhur me nenin 31 të KPK, “asgjësimi apo dëmtimi i pasurisë” nga neni 333 par.1 të KPK dhe “kanosje” nga neni 185 par.3 të KPK.