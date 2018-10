Nis revidimi i listës esenciale të barnave

Ministria e Shëndetësisë (MSH) ka filluar revidimin e listës esenciale të barnave, proces ky që pritet të përfundojë deri në fund të këtij viti.

Me revidimin e kësaj liste tani janë duke u marrë ekspertët e shëndetësisë, të cilët do të vlerësojnë kërkesat e spitaleve për produkte medicionale dhe do të vendosin se cilat prej tyre do t’i fusin në këtë listë.

“Të gjithë anëtarët e Komitetit teknik për revidimin e listës së barnave esenciale janë mjekë dhe farmacistë të deleguar nga institucionet shëndetësore nga tri nivelet e kujdesit shëndetësor (QKUK, spitalet e përgjithshme dhe Kujdesi Parësor Shëndetësor (KPSH). Në komitet janë të përfshirë edhe Shoqata për të Drejtat e Pacientëve, si dhe procesi mbikëqyret edhe nga Agjencia Antikorrupsion, shoqëria civile, Instituti Demokratik i Kosovës, instituti ‘Columbus’ etj.”, kanë thënë zyrtarë për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, shkruan Zëri.

Sipas tyre, anëtarët e këtij komisioni do të vendosin për numrin e barnave të cilat pritet të futen në këtë listë.