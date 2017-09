Nisma fillon sot fushatën zgjedhore në Prizren

Nisma për Kosovën fillon sot fushatën zgjedhore në Prizren.

Tubimi zgjedhor mbahet në Shtëpinë e Kulturës “Xhemajli Berisha”, ora 18:00.

Prezent do të jetë edhe kryetari i Nismës, Fatmir Limaj.

Njoftimi i plotë i Nismës

Ju ftojmë që me dt. 22. Shtator, 2017, (e premte), ora:18:00h, në Shtëpinë e Kultures “Xhemajli Berisha”, të merrni pjesë në hapjen e fushates zgjedhore, ku njëherit do të bëhet edhe prezentimi i platformes zgjedhore për zgjedhjet lokale, nga kandidati për kryetar të Prizrenit, Zafir Berisha, si dhe do të bëhet prezentimi i kandidatëve për kuvend komunal, të NISMA – DEGA Prizren.

I pranishëm do të jetë edhe lideri i NISMA për Kosoven, njëherit zv/kryeminister në qeverinë e Republikës së Kosoves, Fatmir Limaj.