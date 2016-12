NISMA për Kosovën dega në Malishevë, me rastin e festave të fundvitit fton të gjithë qytetarët e komunës së Malishevës që të marrin pjesë në tubimin.

Në këtë tubim do të merr pjesë kryetari i NISMA për Kosovën, Fatmir Limaj, bashkë me deputetë dhe anëtarë të kryesisë së NISMA’s.

Ky tubim do të mbahet sot, me datë 27.12.2016 në ora 15:00, në Shtëpinë e Kulturës “Tahir Sinani” në Malishevë. Në fund të tubimit do të ketë edhe një koktej rasti në hapësirat e shtëpisë së kulturës. /PrizrenPress.com/