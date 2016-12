Një grup i të rinjve dhe studentëve prizrenas vizituan Zagrebin

Me ftesë të kryetarit të Zagrebit, Milan Bandic, një grup i të rinjve dhe studentëve nga Prizreni kanë vizituar qytetin e Zagrebit në një vizitë disa ditore.

Qëllimi i vizitës ishte njohja për së afërmi me zhvillimin e përgjithshëm të Zagrebit si kryeqytet i Kroacisë në dimensionin ekonomik, kulturor si dhe me problemet e sfidat që përballen qytetarët dhe të rinjtë kroatë.

“Vizita me theks të veçantë u fokusua edhe në diskutimet që lidhen me shkëmbimin e ideve dhe eksperiencave në punën dhe aktivitetet rinore, duke diskutuar për mundësitë konkrete të partneritetit me organizatat dhe asociacionet rinore në Zagreb por edhe në mbarë Republikën e Kroacisë. E rëndësishme ishte edhe njohja me rrugëtimin e Republikës së Kroacisë, si një ish-republikë Jugosllave deri tek anëtarësimi i plotë në Unionin Europian si dhe për hapësirën dhe kontributin e të rinjve në këtë aspekt”, thuhet në njoftim të dërguar nga Leotrim Gërmizaj.

Grupi i të rinjve i udhëhequr nga Leotrim Gëmizaj, u takuan me përfaqësues të institucioneve komunale të qytetit të Zagrebit, me përfaqësues të Këshillit të Rinisë së Zagrebit, me përfaqësues të Rrjetit të të rinjve shqiptarë në Kroaci, si dhe vizituan dhe realizuan takime në Ambasadën e Republikës së Kosovës në Zagreb si dhe në Unionin e Shqiptarëve në Republikën e Kroacisë. /PrizrenPress.com/