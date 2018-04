OVL UÇK reagon për listat e veteranëve

Organizata e Veteranëve të Luftës së UÇK-së, ka reaguar ne lidhje me zhvillimet e fundit rreth listave të veteranëve të luftës.

Përmes një komunikate për media kjo organizatë ka shprehur gatishmërinë pët bashkëpunim ne prokurorinë, përderisa ka deklaruar se përgjegjësia penale është individuale dhe të gjithë ata që kanë kryer vepra, duhet të përgjigjen para ligjit, pavarësisht se çfarë kategorie të qytetarëve i takojnë.

Më poshtë gjeni reagimin e plotë të OVL UÇK.

“OVL UÇK ka shprehur gatishmërinë që të bashkëpunoj me prokurorinë e shtetit, për të hetuar dhe zbardhur të gjitha rastet e manipulimit me listat e veteranëve. Mirëpo, është kundër dhe dënon fushatën mediale dhe fyrjet që i bëhen organizatës dhe kryetarit të saj Hysni Gucati. Kryetari Gucati është njeri i dëshmuar në luftë, në të cilën dha edhe gjymtyrët e tij. Ai funskionin e tij si kryetar i Organizatës së Veteranëve, e ushtron në bazë të zgjedhjes demokratike, nga një kuvend i përgjithshëm me delegatë të të gjitha degëve.

Fyrjet dhe cilësimet nga ana e Vehbi Kajtazit, se drejtuesit e OVL UÇK-së që nga paslufta e deri te Hysni Gucati janë idiotë, për organizatën janë të papranueshme e të dënueshme dhe kërkojmë nga mediat dhe pronarët e tyre që të përmbahen nga kualifikimet e ulta të tyre, sepse këta në rend të parë janë në kundërshtim me etikën profesionale dhe sjelljet normale të një qytetari të Kosovës.

Kryetari i OVL UÇK-së është deklaruar se nuk ju beson organeve të drejtësisë së EULEX-it, dhe ky mosbesim ka ardhur pas ngritjes së shumë akuzave ndaj pjesëtarëve të UÇK-së që nuk janë provuar para gjykatave të Kosovës, dhe vet deklaratat e ish gjyqtarëve të EULEX-it siç ishte Malcolm, i cili zbuloj para opinionit skenarët e prokurorëve dhe gjyqtarëve të EULEX-it për të dënuar e komprometuar ushtarët e UÇK-së.

Kurse, sa i përket ngritjes së akuzës së fundit, ai thërret opinionin që të jenë më të arsyeshëm dhe kjo gjë t’i lihet organeve kompetente e jo portaleve, të cilat siç duket nuk duan që të zbardhet dhe fitoj drejtësia por vetëm se kush më tepër përfiton klikime përmes përhapjes së shpifjeve, trillimeve dhe të pavërtetave”.