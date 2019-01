Paraburgim për hajnin nga Prizreni

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal, duke vendosur sipas kërkesës së Prokurorisë Themelore të Prizrenit, ka caktuar masën e paraburgimit në kohë zgjatje prej një (1) muaji ndaj të pandehurit me iniciale E.SH. nga Prizreni, për shkak të dyshimit të bazuar se ka kryer veprën penale, vjedhje e rëndë nga neni 327 para.1 nën parag.1.1 lidhur me nenin 31 të KPRK-së.

Masa e paraburgimit do të llogaritet prej datës së arrestimit 15.01.2019 e cila do të zgjasë deri me datën 15.02.2019.



Nga shkresat e lëndës rrjedhë dyshim i bazuar se në ditën kritike me datën 14.01.2019 rrethe orës 03:40 minuta në Prizren, me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm të dobisë pasurore për vete apo për personin tjetër, në bashkëkryerje me të miturit me iniciale E.K, dhe F.TH. që të dy nga Prizreni, shfrytëzojnë momentin e volitshëm, mos prezencën e të dëmtuarit me iniciale A.K. , duke depërtuar me forcë, thyejnë derën e lokalit – librarisë, futen brenda nga ku arrin të përvetësojnë në mënyrë kundërligjore një shumë të hollash dhe largohen nga vendi i ngjarjes, me ç’rast të dëmtuarit me iniciale A.K. i shkaktojnë dëme material.



Se a do të argumentohen këto fakte do të vlerësohet në fazat e mëtejme të procedurës penale.