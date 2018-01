Partia Turke e Drejtësisë çregjistrohet shkaku i mosmbajtjes së Kuvendit

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka marrë vendimin për çregjistrimin e Partisë Turke të Drejtësisë në Kosovë (KTAP) për shkak të mospërmbushjes së obligimeve që dalin nga dispozitat e Rregullës për regjistrimin dhe veprimin e partive politike.

Partia e cila udhëhiqet nga ish-kryetari i Komunës së Mamushës, Arif B?t?ç, sipas KQZ-së, këto obligime, që kanë të bëjnë me mbajtjen dhe vendimet e Kuvendit të partisë, nuk i ka përmbushur as në afatin shtesë prej 45- ditësh nga dita e pezullimit. Mirëpo ky vendim është kundërshtuar nga drejtuesit e KTAP-së, të cilët kanë pohuar se do ta ndjekin rrugën ligjore për të mbrojtur të drejtat e partisë, shkruan sot Koha Ditore.

Vendimi në fjalë është publikuar në uebfaqen e KQZ-së dhe ai është aprovuar më 12 janar 2018…