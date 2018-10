Partitë politike dhe shoqëria civile mbështesin iniciativën për zyrtarizimin e gjuhës rome në Prizren

Në Prizren është organizuar tryezë diskutimi me temën “Mbështetja institucionale në mbrojtjen e gjuhës Rome si pjesë e traditës dhe kulturës në Prizren”, nga Instituti Demokratik i Kosovës ku morën pjesë edhe përfaqësues komunalë, të cilët përkrahën iniciativën për zyrtarizimin e gjuhës rome në Prizren.

Përfaqësuesi i komunitetit rom, Osman Osmani, njëherësh anëtar i Komiteti për Komunitete i Kuvendit Komunal të Prizrenit, tha se kjo iniciativë është lënë në harresë nga institucionet lokale në Prizren.

“Iniciativa është ndërmarrë kaherë duke u bazuar në Kushtetutën e Republikës së Kosovës dhe legjislacionit primar në çështjen e përdorimit të gjuhëve zyrtare dhe përdorim zyrtar në nivel lokal”, ka thënë Osmani.

Osmani pos tjerash ka ftuar spektrin politik të Komunës së Prizrenit të mbështesë iniciativën e grupit të komunitetit, që gjuha rome të jetë gjuhë në përdorim zyrtar në Komunën e Prizrenit.

Kryesuesi i Kuvendit të Komunës, Artan Abrashi, tha se e përkrahë këtë iniciativë të zyrtarizimit të gjuhës rome, duke thënë se kjo i bën nder Komunës së Prizrenit.

“E mirëpres një iniciativë të tillë dhe pres që kërkesa për pikë të rendit të ditës të vjen për Komitetin për Politik dhe Financa për të proceduar më tej për Kuvendin e Komunës. Edhe si kryesues, edhe në emër të LVV-së, do ta përkrah dhe do të jemi pro miratimit të kërkesës. Kjo i bën nder Komunës dhe ndoshta do të jetë Komuna e parë në nivel Europës e cila do t’i ketë 4 gjuhë zyrtare dhe 1 gjuhë në përdorim zyrtar, e cila do të jetë gjuha rome”, ka thënë Abrashi.

Bashkim Gashi nga KLMDNJ tha se kjo iniciativë është e mirëseardhur sepse e bën qytetin e Prizrenit edhe më shumëkulturor.

“Është më se e mirëseardhur iniciativa dhe një akti vendimmarrës për njohjen e gjuhës rome si gjuhë në përdorim zyrtar do të bënë Prizrenin e dallueshëm në sferën e multikulturalizmit, jo vetëm në Kosovë por edhe përtej. Është zhgënjyese fakti që pse Komuna e Prizrenit nuk është komuna e parë në nivel vendi që ta ketë gjuhën rome si gjuhë në përdorim zyrtar”, është shprehur Gashi.

Edhe përfaqësuesit e subjekteve politike (LDK, AAK , PDK, VAKAT, NDS) kanë përkrahur iniciativën e tillë dhe janë shprehur të gatshëm që të japin miratimin e tyre në Kuvendin e Komunës së Prizrenit.