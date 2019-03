Përleshje masive në Prizren, theret me thikë një person(Video)

Mbrëm ka ndodhur një përleshje fizike mes disa të rinjve afër “Shatërvanit” në Prizren.

Raportohet se në përleshje janë përdorur edhe armë të ftohta.

Zyrtari i Policisë së Kosovës Vesel Gashi ka treguarse rreth orës 21:50 është lënduar një person në kokë.

“Sonte rreth orës 21:50 minuta në afërsi te pompës se vogël IP ne Prizren, është lënduar një person ne koke ku dyshohet te jetë lënduar me një mjet te mprehta (thik),ne vendin e ngjarjes ka dal policia dhe emergjenca ,personi i lënduar është duke i trajtuar në emergjencë. Njësitë policore janë duke u marr me këtë rast ,akoma nuk kemi persona te arrestuar, për detaje tjera do te njoftoheni”.