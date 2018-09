Përleshje ndërmjet të afërmve për pronë në Lubizhdë të Prizrenit

Një përleshje ndërmjet të afërmve për shkak të pronës ka ndodhur mbrëmë në Lubizhdë të Prizrenit, transmeton Koha.net.

Lajmin e ka bërë të ditur Policia e Kosovës përmes një kumtese:

Mbrëmë rreth orës 18:20 minuta, në Stacionin Policor “Veriu” në Lubizhdë është raportuar për një kanosje. Sherri ka plasur si pasojë e një kontesti pronësor të pazgjidhur.

Dy të dyshuar i sulmojnë dy të afërm të tyre me ç ‘rast njëri nga ta pëson lëndime trupore dhe merr ndihmë mjekësore.

I dyshuari R.F. duke e vringëlluar armën e llojit pistoletë e kanos vëllanë e tij.

Policia ka iniciuar hetimin e rastit dhe ka ushtruar kontroll në shtëpinë e të dyshuarve me ç ‘rast ka sekuestruar një pistoletë të llojit ”EKOL SPECIAL 99” me dy fishekë; dylbi ushtarake; thikë ushtarake me dy tehe; pajisje për mbushjen e fishekëve të pushkës së gjahut; dy boksa metali; dy kavanoza të mbushur me saçme; 13 gëzhoja të pushkës së gjuetisë; dhe 11 fishekë të mbushur të pushkës së gjahut. Pas intervistës është informuar prokurori i shtetit i cili ka urdhëruar që njëri nga të dyshuarit të ndalët nën masën e arrestit për 48 orë.