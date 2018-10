Përurohet parku “Shtigjet e ecjes” në Suharekë

Në komunën e Suharekës është bërë përurimi i parkut “Shtigjet e ecjes”, në të cilën kanë marrë pjesë edhe kryeministri Ramush Haradinaj dhe kryetari i kësaj komune, Bali Muharremaj.

Shtigjet në këtë park kanë një gjatësi prej 2.5 kilometrash.

Kështu ka njoftuar i pari i Suharekës, Bali Muharremaj. Ai tha se e veçanta e këtij parku është se do t’i shërbejë edhe personave me aftësi të kufizuara. Ai po ashtu njoftoi që vitin e ardhshëm do ta shtojnë rrugën edhe për 2.5 kilometra të tjera.

Kurse kryeministri Haradinaj tha se po ia ka lakmi një parku të tillë, të cilin do të donte ta kishte edhe në Prishtinë. Ai po ashtu tha se në Suharekë ka nevojë të realizohen projekte dhe premtoi që do të punojnë në këtë drejtim. Gjatë ditës së sotme Haradinaj është takuar me kryetarin Muharremaj, si dhe do të bëjë edhe përurimin e rrugës së fshatit Shirokë në Suharekë.