Pesë vendimet e reja të LDK-së në Prizren

Lidhja Demokratkike në Prizren ka marr 5 vendime të reja.

Kështu ka bërë të ditur kryetari i LDK-së në Prizren, Haxhi Avdyli, përmes llogarisë së tij në Facebook.

Ai, ndër të tjera, ka thënë se LDK është e vendosur për fitore. “Vazhdojmë me punë, të konsoliduar, unik, të mobilizuar si asnjeherë më parë. Pa hamendje, të qartë, dhe të vendosur në fitore”, ka shkruar Avdyli, raporton PrizrenPress.

Postimi i tij i plotë:

Vendime nga mbledhja e kryesisë së degës dhe kryetarë nendegësh:

1. Vazhdimi i kujdestarive me anëtar të kryesisë

2. Mbledhje një herë ne muaj të kryesisë dhe nj? herë ne muaj me nendegë , deri ne prill e nga prilli cdo dy javë

3. Rifillimi e konsolidimi i punës se grupeve të ekspertëve për plotesimin e programit qeverisës Prizreni me Ldk-në 2017-2021

4. Takime te shpeshtuara në nendegë e bashkebisedim me qytetarë dhe prezentim i alternativës qeverisëse të Ldk-së

5. Përgaditje per shënimin e 17 shkurtit nga ana FR Ldk-së, 7 marsin nga ana komisonit per arsim , 8 marsit nga ana FG dhe 27 vjetorit të degës së Ldk-së ne muajin mars .

Vazhdojmë me punë, të konsoliduar, unik, të mobilizuar si asnjeherë më parë.

Pa hamendje ,të qartë, dhe të vendosur në fitore.