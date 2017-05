Polici nga Prizreni, dënohet me 2500 euro gjobë për marrje ryshfeti

Dënimi në vlerë prej 2500 euro gjobë, ka qenë verditkti që Gjykata Themelore në Prizren, ka shqiptuar ndaj zyrtarit policor, Elmi Krasniqi, i akuzuar për veprën penale “marrje ryshfeti”.

Fillimisht, Krasniqi është dënuar me gjashtë muaj burgim efektiv por me kërkesë të tij dhe avokatit të tij, Naim Qelaj, dënimi i tillë është zëvendësuar me dënim me gjobë prej 2500 euro.

Kryetari i trupit gjykues, Skender Çoçaj, ka lexuar verdiktin e lartcekur të trupit gjykues, po ashtu ka thënë se ndaj të akuzuarit është shqiptuar dënimi plotësues, i cili ia ndalon atij të punojë në Policinë e Kosovës në afat prej dy vitesh, pas plotfuqishmërisë së këtij aktgjykimi.

Elmi Krasniqi, akuzohej nga Prokuroria Themelore në Prizren, se duke vepruar në cilësinë e zyrtarit policor ka kërkuar dhe pranuar të holla nga shkelësi i rregullave të komunikacionit me qëllim që mos t’i shqiptojë atij dënimin sipas ligjit.

Sipas aktakuzës, Elmi Krasniqi, në cilësinë e zyrtarit policor, gjatë patrullimit në autostradën “Ibrahim Rugova”, ka ndaluar të dëmtuarin Ismet Gjeliloviq, për tejkalim shpejtësie. Tutje përshkruhet se i akuzuari i ka thënë të dëmtuarit se në rrugën ku lejohet shpejtësia 100 km/h, ka zhvilluar shpejtësi prej 163 km/h dhe se duhet të paguajë 95 euro dënim.

Tutje, në aktakuzë shkruan se i akuzuari Krasniqi, i ka thënë të dëmtuarit Gjeliloviq se mund ta mbyllin çështjen miqësisht, nëse ai i jepte atij 50 euro. I dëmtuari, pasi ia ka dhënë të akuzuarit paratë prej 50 euro, menjëherë ka shkuar në stacionin policor në Malishevë, ku edhe e ka paraqitur rastin./betimiperdrejtesi/