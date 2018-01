Policia intensifikon punën në trafik

Që nga një janari i këtij viti, kur ka hyrë në fuqi Ligji i ri për Rregullat e Trafikut Rrugor, me të cilin janë rritur gjobat për të gjithë ata që shkelin rregullat në komunikacion, Policia e Kosovës ka shqiptuar mbi 15 mijë tiketa për kundërvajtje të ndryshme.

Prej tyre mbi 14 mijë janë gjoba në lartësi prej 500 euro.

Policia e Kosovës edhe para datës një(1) janar ka qenë duke zbatuar Ligjin për Trafikun Rrugor, i cili ka hyrë në fuqi në gusht të vitit 2016, ndërkaq nga një(1) janari 2018 ka filluar edhe zbatimi i Ligjit për kundërvajtje, i cili është sponsorizuar nga Ministria e Drejtësisë, e që Policisë së Kosovës i ka dhënë kompetenca shtesë në shqiptimin e gjobave në vendin e ngjarjes. Udhëheqësi i Komisionit për Vendosje në Policinë e Kosovës, nënkolonel Haxhi Krasniqi, tha për Radio Kosovën se me hyrjen në fuqi të këtij ligji, Policia ka intensifikuar punën në trafik.

Vetëm në vitin 2017 kemi pasur 137 jetë të humbura, është shumë, ne jemi përgjegjës e Policia më së shumti. Nuk është qëllimi i Policisë të dënojë qytetarët tanë.

Ndërkaq prej fillimit të zbatimit të Ligjit për Kundërvajtje janë shqiptuar mbi 15 mijë tiketa, thotë Krasniqi. Ndërkaq Komisioni për Vendosje ka pranuar 46 ankesa, shkruan rtklive.com.

Mbi 15 mijë gjoba,mbi 14 mijë janë proceduar në Polici pa shkuar në gjykatë. Deri sot 46 ankesa ,mbi 500 qytetarëve u janë hequr pikët nga patentë shoferi.

Krasniqi bëri të ditur se 214 qytetarëve u është ndaluar drejtimi i automjetit. Sipas tij, me gjithë shtimin e masave në trafikun rrugor, nga 1 janari e deri më tani kanë humbur jetën 7 persona. Policia e Kosovës apelon te ngasësit e automjeteve që të respektojnë rregullat që parashihen me ligj, ngase ndaj atyre që nuk e bëjnë këtë, do të ketë zero tolerancë.