Policia konfiskon armë në Kushnin të Prizrenit

Policia e Kosovës, në orët e vona të mbrëmjes së djeshme, ka konfskuar një pushkë gjuetie dhe një armë AK-47 në fshatin Kushnin të Prizrenit.

“Lidhur me rastin, sot më datën 07.02.2017 nga i dyshuari mashkull K-Shqiptar është konfiskuar një pushkë gjueti me leje me afat të skaduar ndërsa më vonë pas hetimeve të zhvilluara është gjetur dhe konfiskuar edhe arma AK-47 me një karikator e cila dyshohet se është ekspozuar në rrjetin social Facebook”, thuhet në raportin e PK-së, përcjellë PrizrenPress.

Me urdhër të prokurorit rasti shkon në procedurë të rregullt. /PrizrenPress.com/