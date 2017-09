Premtimet e Mytaher Haskukës për fshatin Piranë

Kandidati i Vetëvendosjes për kryetar të Prizrenit, Mytaher Haskuka është takuar me banorët e fshatit Piranë të Anadrinisë.

Ai, gjatë këtij takimi, ka shpalosur prioritetet që do t’i ketë si kryetar i Prizrenit.

“Në fokus të prioriteteve tona, kemi edhe banorët e Piranës e të Anadrinisë në përgjithësi. Për prodhuesit bujqësorë do t’i krijojmë tregjet lëvizëse, ku prodhuesi do t’i shesë prodhimet e veta drejtpërdrejtë te qytetarët pa ndërmjetësues. Do ta rrisim subvencionin në bujqësi, por pa korrupsion”, tha Haskuka.

“Edhe Pirana do të jetë nën radarin e regjenerimit urban për të zgjidhur mungesën e trotuareve dhe të hapësirave publike, sepse zhvillimi ekonomik mund të bëhet edhe përmes Komunës, duke ndalur korrupsionin dhe vjedhjen.”

“Dyfishimi i votës më 11 qershor, do të thotë fitore në shumë komuna të Kosovës me 22 tetor nga Lëvizja Vetëvendosje!”

“Kjo ndodh për tri arsye: Dëshira për ndryshim e qytetarëve të Kosovës, konsistenca e vazhdueshme në qëndrimet tona si dhe analiza e saktë politike e bërë nga Lëvizja vetëvendosje! “

“Akademia e Kosovës në vend se të jetë busollë e lëvizjeve në vend, ajo ka vijuar të jetë e verbër dhe e shurdhër karshi nevoja të vendit. Në këtë aspekt, Lëvizja Vetëvendosje ka zëvendësuar Akademinë e Kosovës”.

“Falë këtij angazhimi, Lëvizja Vetëvendosje ka bërë atë që nuk e ka bërë askush në Kosovë. Në Prishtinë, ka ngritur në këmbë një kompani e cila ka qenë në prag të falimentimit dhe ka arritur të punësojë punëtorë të rinj. “