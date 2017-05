Presidenti Thaçi një hajdutë, Isa Mustafa kryeministër i 70 dosjeve

Deputeti i Nismës Zafir Berisha thotë se lëvizja e lirë në BE, nuk i zgjidhë problemet e shumta në Kosovë.

Sipas tij, liberalizimi i vizave për qytetarët e Kosovës, është një veprim strategjik dhe politik i Bashkimit Evropian që megjithatë ka qenë dhe është shumë domethënës për shtetin e Kosovës dhe qytetarët e saj.

“Mirëpo, liberalizimi i vizave nuk nënkupton zgjidhjen e shumë problemeve siç janë ato ekonomike, politike e sociale, kjo nuk nënkupton që këto probleme të zgjidhen me “shkopin magjik””, shkruan Berisha në Facebook

“Kosova edhe pas liberalizimit të vizave do të ketë një president hajdut I cili në pozicionin që është ka ardhur me vota të kontrabanduara dhe metoda makiavelist”.

“Kosova do të ketë një kryeministër me 70 dosje në organet e drejtësisë për krim të organizuar dhe korrupsion, një kryeministër i cili ka bërë marrëveshje antikushtetuese dhe tepër të dëmshme me Serbinë në disfavor të vendit”.

“Kosova do të vazhdoj të lëngoj nga korrupsioni nga keqpërdorimi i parasë publike, nga tjetërsimi i pronës shoqërore, me shërbime shëndetësore jashtë standardeve, me arsim të përdhosur dhe me shërbime tjera publike të cilat janë privatizuar nga parapolitika e partive në pushtet dhe janë vënë në shërbim të individëve dhe grupeve të caktuara”.

“Kosova do të vazhdoj të jetë shtet jo funksional ku institucionet e Kosovës nuk kanë qasje në një pjesë të territorit të vendit, ku strukturat paralele serbe po e sfidojnë edhe më tej shtetin e Kosovës”./PrizrenPress.com/