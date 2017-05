Prizren: I akuzuari kërkon nga gjykata që të pajiset me shkresat e lëndës

Në shqyrtim fillestar, i akuzuari për rrezikim të trafikut publik, Fazli Kuqi kërkoi nga Gjykata Themelore në Prizren që të pajiset me shkresat e lëndës.

Në seancën e së mërkurës, Kuqi i cili nuk kishte të angazhuar mbrojtës, deklaroi se i duhen shkresat në mënyrë që të përgatitet për seancën e radhës, dhe pastaj të deklarohet lidhur me pranimin e fajësisë. Për këtë arsye i njëjti kërkoi që shqyrtimi fillestar të shtyhet për një datë tjetër.

Kërkesa e të akuzuarit nuk u kundërshtua nga prokuroja Mehreme Hoxha. Ndërkaq, gjykatësja Teuta Krusha, caktoi seancën e radhës për 13 qershor 2017, në ora 9:00.

Fazli Kuqi po akuzohet nga Prokuroria Themelore në Prizren se me 10 gusht 2014, rreth orës 10:30 minuta, në fshatin Lubishd, rruga Suharekë – Prizren, duke lëvizur me automjetin e tij të markës “Creisle”, rrezikon jetën e njerëzve apo pasurinë. Kuqi ndërmerr veprimin e ndërrimit të shiritit të lëvizjes, duke kaluar nga ana e djathë në anën e majtë, duke dashur të kthehet në fshatin Lubizhdë, dhe i’a pret rrugën shoferit të veturës i cili ishte duke lëvizur nga krahu i kundërt, e të cilën e drejtonte Valon Kelmendi. Edhe pse Kelmendi kishte bërë një frenim të vrullshëm, me veturën e tij të markës “Audi” e godet në pjesën e përparme në këndin e majtë të automjetit, më ç ‘rast përpos dëmeve material në mjete, lëndime të lehta të lehta trupore pësojnë të dëmtuarit, Valon Kelmendi, Vlora Kafegjolli dhe Ibadete Kelmendi.

Sipas prokurorisë, Kuqi ka kryer veprën penale “rrezikim i trafikut publik”, sipas nenit 378 paragrafit 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në tre vjet./betimiperdrejtes/