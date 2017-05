Prizren: I akuzuari për rrezikim të trafikut publik, mohon fajësinë

E. T. , ka mohuar fajësinë për veprën penale “rrezikim i trafikut publik”.

Në shqyrtimin fillestar të mbajtur të hënën në Gjykatën Themelore në Prizren, i pandehuri që nuk kishte të angazhuar mbrojtës, ka kërkuar nga gjykata t’i ketë të gjitha shkresat e lëndës.

Aktakuzën ndaj tij, e lexoi prokurorja, Mehreme Hoxha.

Ndërkohë, në këtë seancë mungoi e dëmtuara R.Q.

Gjykatësja e rastit, Teuta Krusha, shqyrtimin e dytë e caktoi më 11 korrik 2017, në ora 11:00.

I akuzuari, dyshohet se, më 20 tetor 2015, rreth orës 13:10, në rrugën “Haki Taha”, në Prizren, duke drejtuar automjetin “Opel Astra”, si pasoj e vozitjes së pakujdesshme, kur arrin në vendin kritik, godet të dëmtuarën R.Q, e cila në atë moment ishte duke qëndruar në skaje të rrugës, ku si pasojë i shkakton lëndime të lehta trupore, të konstatuara nga eksperti mjeko ligjor.

I akuzuari, është ngarkuar me aktakuzë për veprën penale ‘rrezikim i trafikut publik’ nga neni 378 paragrafi 6, lidhur me paragrafi 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, vepër kjo e dënueshme me gjobë ose me burgim deri në një (1) vit./betimiperdrejtesi/