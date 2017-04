Prizren: Mungon e akuzuara për lëndim të lehtë trupor dhe kanosje, shtyhet shqyrtimi i dytë

Mungesa e të akuzuarës për lëndim të lehtë trupor dhe kansoje, E. Gj. , bëri që shqyrtimi i dytë i paraprë të mbahej të hënën, të shtyhet për muajin tjetër.

Prezent në këtë shqyrtim ishte prokurori Faton Ajvazi.

Ndërkaq, në mungesë të të akuzuarës, gjykatësi Refki Piraj e caktoi seancën e radhës për 12 maj 2017, në ora 10:30.

Sipas aktakuzës, E. Gj. me 20 nëntor 2016, rreth orës 11:30, në lokalin “Ardijani” në Prizren, fillon të përleshet me pronaren e lokalit në fjalë, tani të dëmtuarën J. V. . E njëjta fillimisht përleshet me fjalë, e më pas e kap për fyti, duke i shkaktuar lëndime të lehta trupore me dëmtim të përkoshëm të shëndetit.

Poashtu në ditën dhe vendin kritik, e akuzuara kishte kanosur të dëmtuarën me fjalët “ kur të dilni natën do t’ju vrasë, e do ta shihni se kush jam unë”, ku të dëmtuares i shkakton frikë, ankth dhe pasiguri.

E. Gj. akuzohet për veprën penale “ lëndim i lehtë trupor ” nga neni 188, paragrafi 1, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit, si dhe për veprën penale “ kanosje ” nga neni 185, paragrafi 2, të Kodit të ri Penal të Republikës së Kosovës, e cila dënohet me gjobë ose me burgim deri në një vit./betimiperdrejtesi/