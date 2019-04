Prizren, nesër nis java ekologjike

Nesër në Prizren fillon Java Ekologjike, e cila do të organizohet për herë të 20-të me radhë, nga ana e sektorit të Mjedisit në Drejtorinë e Shërbimeve Publike.

Me këtë rast, në ora 11:00, në kuadër të aktiviteteve që do të mbahen në sheshin ‘Shatërvan’, do të jetë prezent edhe kryetari i Komunës së Prizrenit, Mytaher Haskuka, i cili do të ketë një fjalë rasti.

Në kuadër të kësaj jave organizohen aktivitete të ndryshme, ku janë të përfshirë institucionet shkollore, OJQ-të mjedisore, institucionet e tjera, shoqëritë civile dhe qytetarët.