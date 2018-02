Prizren: Një vit burgim për vjedhje të rëndë në tentativë

Gjykata Themelore e Prizrenit, Departamenti i Përgjithshëm Penal shpalli aktgjykim ndaj të akuzuarit me inicialet: K.K. nga Prizreni për shkak të veprës penale, vjedhje e rëndë në tentativë me burgim në kohëzgjatje prej 1 (një) viti, në të cilin dënim do t’i llogaritet edhe koha e kaluar në paraburgim dhe në arrest shtëpiak, njofton kumtesa nga Gjykata, transmeton Koha.net.

I gjykuari, më 09.02.2017, në mesnatë në Prizren, në rrugën “Tirana” me qëllim të përvetësimit të kundërligjshëm për vete apo për personin tjetër, tenton të marrë pasurinë e luajtshme të dëmtuarit me iniciale T.B..

I dënuari shfrytëzon momentin e mos prezencës e pronarit, thyen derën hyrëse të oborrit, derën e zyrës së auto-sallonit “Erber”, hynë në brendi të auto sallonit, demolon zyrën, nuk merr asgjë dhe largohet nga vendi i ngjarjes.